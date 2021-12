Biden nomeia filha do falecido John F. Kennedy embaixadora na Austrália

O presidente americano, Joe Biden, nomeou Caroline Kennedy, filha de John F. Kennedy, embaixadora dos Estados Unidos na Austrália, dando um papel público à outrora reticente descendente desta dinastia política.



A única filha viva de Kennedy, que precisará ter seu nome confirmado pelo Senado para assumir o cargo, serviu anteriormente como embaixadora do Japão durante o mandato de Barack Obama.



A postulação, que era comentada há tempos, ocorre quase um ano depois de Biden chegar à Casa Branca, pois seus adversários republicanos atrasaram muitas de suas nomeações para cargos diplomáticos chave no Senado.



Com 64 anos, a primeira filha de JFK tinha deixado de lado os convites para disputar a Presidência, que ressoaram no Partido Democrata por décadas, preferindo uma vida mais tranquila, que inclui escrever sobre as liberdades civis e trabalhar no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York.



Mas, tornou-se uma ferrenha defensora de Obama nas eleições de 2008, descrevendo o futuro primeiro presidente negro - de quem Biden foi vice - como uma personalidade inspiradora, que a fazia lembrar de seu pai.



Austrália e Japão estão entre os aliados mais próximos dos Estados Unidos. Historicamente, os embaixadores americanos nos dois países costumam receber calorosas boas-vindas.



No entanto, na Austrália, assim como fez no Japão, Kennedy tentará reforçar suas relações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que as tensões aumentam com a uma China em crescimento.



Em setembro, Biden anunciou uma nova aliança tripartite com Austrália e Reino Unido, na qual os australianos estão prestes a receber submarinos de propulsão nuclear americanos.