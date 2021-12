Marrocos voltará a fechar suas fronteiras após detectar caso da ômicron

O Marrocos voltará a fechar suas fronteiras a partir de 23 de dezembro, após ter detectado um caso da variante ômicron da covid-19 em seu território, informaram as autoridades.



"Este primeiro caso de contágio pela nova variante ômicron foi detectada em uma cidadã marroquina, que se encontra estável e (seu estado) não é preocupante", informou nesta quarta-feira (15) o Ministério da Saúde em um comunicado divulgado pela agência MAP.



A partir de 23 de dezembro, os aviões comerciais com destino ao reino voltarão a estar proibidos, segundo o comitê de acompanhamento da pandemia.



A decisão foi tomada devido "à rápida propagação da variante ômicron em todo o mundo e sua preocupante progressão na vizinhança europeia do Marrocos", segundo o comitê de acompanhamento interministerial da covid.



Na segunda-feira, o Marrocos tinha anunciado a suspensão parcial do bloqueio aéreo, em vigor desde 29 de novembro.