Canadá desaconselha viagens não essenciais ao exterior devido à variante ômicron

O governo do Canadá pediu nesta quarta-feira (15) à população que evite viagens não essenciais ao exterior durante as férias de Natal por causa da nova variante ômicron do coronavírus, que "nos faz temer o pior" devido à sua rápida disseminação.



"Oficialmente, nosso governo está aconselhando os canadenses a evitar viagens não essenciais para fora do Canadá", declarou o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, em coletiva de imprensa.



"Agora não é hora de viajar. A rápida disseminação da variante da covid em escala global nos faz temer o pior", continuou.



A recomendação de viagem será reavaliada dentro de quatro semanas, mas restrições de saúde pública podem ser impostas enquanto a situação pandêmica piorar, disseram autoridades durante a coletiva.



O governo federal propôs o fechamento das fronteiras em uma reunião de emergência com os líderes provinciais na noite de terça-feira, mas a medida foi totalmente rejeitada, indicou uma fonte do governo à AFP.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na terça-feira que os casos relacionados à variante ômicron estão se multiplicando rapidamente, exigindo uma ação rápida dos países para tentar impedir sua disseminação.



Nesta quarta-feira, havia 40.000 casos ativos de covid no Canadá e pelo menos 4.500 novas infecções registradas pelas autoridades de saúde.