Adiado lançamento do telescópio James Webb

Previsto para acontecer em 22 de dezembro de Kourou, na Guiana Francesa, o lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado e não poderá ocorrer antes de 24 de dezembro, devido a problemas de comunicação - anunciou a NASA nesta quarta-feira (15).



O lançamento do JWST (James Webb Space Telescope) já teve de ser adiado por vários dias, de 18 a 22 de dezembro, após um incidente durante os preparativos para decolagem.



Agora, é um "problema de comunicação entre o observatório e o sistema de lançamento" em terra, explicou a agência espacial americana em seu comunicado.



Uma nova data será anunciada até sexta-feira (17), embora a decolagem, a bordo de um foguete Ariane 5, não vá ocorrer "antes de 24 de dezembro", disse a NASA.



O telescópio JWST será o maior e mais potente já enviado ao espaço até hoje. Foi construído nos Estados Unidos sob a direção da NASA e contém instrumentos projetados pelas agências espaciais europeia (ESA) e canadense (CSA).



O telescópio chegou à Guiana Francesa em outubro, após uma viagem de 16 dias a bordo de um navio procedente da Califórnia.



O JSWT é o sucessor do telescópio Hubble, que começou a operar em 1990. Sua capacidade de observação é muito superior. Com seus instrumentos capazes de rastrear o espectro de raios infravermelhos, pode ajudar a desvendar as origens do universo.



O James Webb orbitará o Sol, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.