Metade dos britânicos não sabe preparar uma ceia natalina tradicional, revela pesquisa

Quase metade dos britânicos (47%) adultos admite não saber preparar uma ceia natalina tradicional completa, segundo pesquisa publicada nesta quarta-feira (15).



No Reino Unido, a ceia natalina tradicional costuma consistir de carne assada ao forno com verduras e molho.



O molho parece ser a parte mais difícil de preparar segundo os consultados, pois 81% consideram pouco provável conseguir preparar molho de mirtilo e 73% acham pouco provável conseguir preparar molho de pão, ambos clássicos da culinária inglesa.



Outros 73% se consideram incapazes de preparar um pudim de Natal, uma sobremesa marcante que frequentemente leva álcool nos ingredientes e é preparada com grande antecedência.



Ao contrário, o peru assado e as batatas ao forno estão entre os pratos que os pesquisados disseram dominar.



Um terço deles argumentou que ninguém os ensinou a cozinhar e a mesma proporção disse não dispor de espaço ou equipamento necessário para preparar uma ceia natalina.



Consequentemente, 55% disseram confiar em que outras pessoas cozinhem para eles, enquanto 15% disseram que vão abrir mão completamente da ceia natalina. Oito por cento, no entanto, afirmaram que planejam apreciar as iguarias em um pub ou em um restaurante.



No entanto, preparar refeições parece estar nos planos para 2022, pois 41% dos entrevistados afirmaram que no próximo ano pretendem aprender a preparar uma ceia de Natal completa.



A consulta, realizada pela Censuswide para a rede de supermercados Co-op, foi feita pela internet com uma amostragem representativa de 2.001 pessoas no Reino Unido.