Começa tarefa hercúlea de remoção de destroços do tornado em Kentucky

Equipes de trabalho removeram besta terça-feira (14) toneladas de destroços nos condados do oeste de Kentucky, devastados por tornados mortais, enquanto moradores traumatizados tentam reconstruir suas vidas após a tragédia.



"Devastação total", descreveu Ashley McKnight, uma professora de 41 anos, apontando para os restos das casas de seus vizinhos em Dawson Springs.



O governador do estado, Andy Beshear, especificou que o número de mortos pelos tornados continua em 74, embora ele estima que haja mais vítimas sob as ruínas.



No total, pelo menos 88 pessoas morreram devido ao fenômeno natural, contando as fatalidades no Tennessee, Arkansas, Missouri e Illinois.



"A avaliação dos danos está em andamento e o maior trabalho está focado na remoção dos escombros das ruas", acrescentou Beshear em entrevista coletiva. "É muito bom não apenas tirar o entulho do caminho, mas também carregá-los e levá-los para fora da cidade."



"Há algo de terapêutico em pegar este caos, destruição e morte e tirá-los destas áreas", sublinhou o governador.



Michael Dossett, diretor da Divisão de Kentucky para Gerenciamento de Emergências, disse que remover os destroços é uma "tarefa assustadora" e que a escala dos danos em algumas áreas "é de tirar o fôlego".



"As fotos e vídeos não fazem justiça ao que aconteceu", lamentou Dossett. "É simplesmente indescritível em algumas áreas."



Beshear pediu doações de sangue e disse que os parques estaduais estão abertos para fornecer moradia temporária aos cidadãos que perderam suas casas.



A professora McKnight, com uma lanterna na cabeça, levantava alguns pertences que conseguiu resgatar e outros objetos de sua casa destruída em Dawson Springs, uma pequena cidade com cerca de 2.500 residentes.



"Somos a comunidade mais unida que você já viu", afirmou a mulher à AFP enquanto colocava uma casa de bonecas de plástico na carroceria de seu caminhão.



McKnight perdeu seu filho adolescente no mês passado em um acidente de carro, um dia antes do Dia de Ação de Graças.



"As mesmas pessoas que me ajudaram tanto três semanas atrás, enquanto eu chorava, agora têm suas casas totalmente demolidas", acrescentou, com a voz trêmula.



- 'Perda total' -



Na mesma rua, Jennifer Pleasant, 48, sobreviveu ao tornado com seu marido e seis filhos em sua pequena casa ao se abrigar no corredor central quando a tempestade atingiu a casa.



"Esperamos consertar", disse Pleasant. As casas vizinhas, porém, sofreram "perda total".



Enquanto as equipes de resgate se espalham pela cidade, as tropas da Guarda Nacional estabelecem um posto de controle na linha de Dawson Springs, regulando a entrada e saída do condado.



O governador Beshear relatou que mais de 500 membros da Guarda Nacional foram destacados para reforçar a segurança, o controle de tráfego e os esforços de reconstrução.



Beshear também confirmou que oito pessoas morreram no colapso de uma fábrica de velas que foi destruída pela tempestade em Mayfield, outro condado no oeste de Kentucky.



Cerca de 110 trabalhadores estavam na fábrica de velas da Mayfield Consumer Products na noite de sexta-feira, durante um turno de hora extra para atender aos pedidos de Natal, e ainda teme-se que o número de mortos no local aumente.



"Se você viu pessoalmente a tempestade, é um milagre" estar vivo, garante Beshear. "O nível de destruição em um só lugar é absoluto, muito difícil de descrever."



Seis pessoas morreram em um depósito da Amazon em Edwardsville, no sul de Illinois, onde os trabalhadores processavam os pedidos da temporada de Natal no turno da noite.



O presidente Joe Biden visitará o Kentucky nesta quarta-feira para inspecionar os danos.



Biden classificou o ocorrido em Kentucky de grande catástrofe, o que permite que ajuda federal adicional seja canalizada para a reconstrução.