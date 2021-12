Holanda fechará escolas de ensino fundamental para conter variante ômicron

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou nesta terça-feira (14) o fechamento das escolas de ensino fundamental na próxima semana e a extensão das atuais restrições de saúde até 14 de janeiro para combater a variante ômicron do coronavírus.



As escolas vão fechar a partir de 20 de dezembro, uma semana antes do início das férias de Natal, porque as crianças, entre as quais estão registradas as maiores taxas de covid-19, podem infectar seus parentes adultos, disse Rutte em uma entrevista coletiva em Haia.



"Obviamente, não é a mensagem feliz que esperávamos na véspera do Natal. Mas não é uma surpresa", acrescentou. "Não podemos ignorar o sinal na variante ômicron".



O governo também estenderá as restrições sanitárias atuais até 14 de janeiro, incluindo o fechamento de lojas, bares e restaurantes não essenciais todos os dias entre 17h e 5h. Além disso, só são permitidos quatro convidados em cada casa.