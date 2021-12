População latina de Nova York cresceu mais de 15% em uma década

A população de origem latina de Nova York cresceu mais de 15% na última década, segundo análise do censo de 2020, publicada nesta terça-feira (14) pelo Fundo Educacional NALEO, que promove a participação dos latinos no governo e em cargos públicos.



Entre 2010 e 2020, a população latina de Nova York passou de 3,4 para 3,9 milhões, ou seja, 15,5% a mais, representando 19,5% do total do estado, situado na costa leste do país. Comparativamente, os não latinos aumentaram apenas 1,8%.



Este censo "demonstra que os latinos são o futuro, tanto na cidade de Nova York quanto em todo o estado", afirma Arturo Vargas, diretor-executivo do NALEO.



"O crescimento da população latina superou o de outras populações depois de um ano eleitoral que deu vitórias revolucionárias aos candidatos latinos", afirma Vargas.



A população latina é mais jovem do que a das outras comunidades. Em 2020, mais de um quarto (25,9%) de todos os nova-iorquinos latinos tinham menos de 18 anos.



Quase 9 em cada 10 latinos de Nova York (88,2%) vivem nos 10 maiores condados do estado.



E 54,8% moram no Bronx, um dos cinco distritos metropolitanos da cidade com má fama por sua complicada situação socioeconômica.



Nas últimas eleições gerais, foram eleitos seis legisladores hispânicos por Nova York. Entre os mais conhecidos, destacam-se Alexandria Ocasio-Cortez e Adriano Espaillat.



"Os políticos devem tomar nota e garantir que levam em conta a população latina na tomada de decisões", acrescenta Vargas.



Além da cidade de Nova York, outras grandes cidades do estado abrigam populações latinas importantes, caso de Yonkers (42,1% dos residentes).