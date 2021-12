Presidente de Gana critica 'nacionalismo' da UE em relação às vacinas

O presidente de Gana, Nana Akufo Ado, alertou nesta terça-feira (14) sobre as consequências que a decisão da União Europeia (UE) de usar seu soro para campanhas de vacinação de reforço (3ª dose) poderia ter para a África e condenou as proibições de viagens relacionadas à variante ômicron.



"A política desonrosa de nacionalismo sobre vacinas que estamos testemunhando pode potencialmente atrapalhar os esforços globais (para conter) a pandemia", disse Akufo Ado em um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França.



"Nós, assim como a Organização Mundial da Saúde (OMS), tememos que o fenômeno do acúmulo de vacinas piore ainda mais, à medida que os países começarem a administrar as doses de reforço", argumentou.



O dirigente ganense afirmou que a taxa de vacinação na África é de apenas 10% e que os países do continente ainda não conseguiram obter vacinas em "quantidade suficiente".



Segundo especialistas, uma terceira dose da vacina confere maior proteção contra a nova variante.