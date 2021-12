Marido da principal opositora em Belarus condenado a 18 anos de prisão

Um tribunal de Belarus condenou nesta terça-feira (14) a elevadas penas de prisão vários críticos do regime do presidente Alexander Lukashenko, incluindo Serguei Tikhanovsky, o marido da líder opositora no exílio Svetlana Tikhanovskaya.



Serguei Tikhanovsky, um videoblogger de 43 anos que está detido há um ano e meio, foi condenado a 18 anos de prisão por "organização de distúrbios em larga escala, incitação ao ódio na sociedade, distúrbios públicos e obstrução à Comissão Eleitoral".



Pouco depois do anúncio do veredicto, a líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, denunciou uma "vingança" do regime.



No julgamento também foram anunciadas as penas de outros opositores, como Mikola Statkevitch, de 65 anos e candidato à presidência de 2010, e que já havia sido detido em outras ocasiões. Ele foi condenado a 14 anos de prisão.



Artiom Sakov e Dimitri Popov, que trabalhavam para Tikhanovsky, passarão 16 anos na prisão. Vladimir Tsyganovitch, criador de conteúdos críticos ao governo no YouTube, e Igor Lossik, jornalista opositor de 29 anos, foram condenados a 15 anos de prisão.



Tikhanovsky e os demais acusados eram julgados a portas fechadas desde junho. Assim que a notícia sobre o processo foi revelada, os advogados de defesa foram ameaçados de perder o direito de exercer a profissão caso falassem sobre o caso.



- "Não vamos parar" -



Serguei Tikhanovsky ganhou fama como seus vídeos no YouTube, nos quais chamava Lukashenko de "barata" que deveria ser esmagada. Ele foi detido em maio de 2020 quando cogitava disputar a presidência no mês de agosto.



"Meu marido, Serguei Tikhanovsky, é condenado a 18 anos de prisão. O ditador se vinga publicamente de seus opositores mais fortes", escreveu Tikhanovskaya no Twitter



"O mundo inteiro observa. Não vamos parar", completou.



Tikhanovskaya, 39 anos, substituiu o marido "por amor" na campanha e conseguiu mobilizar, para surpresa geral, milhares de manifestantes em protestos sem precedentes contra o governo, que foram violentamente reprimidos.



Esta professora de inglês se viu obrigada a partir para o exílio pouco depois das eleições presidenciais. Desde então, ela viaja pelo mundo e visita chefes de Estado e de Governo de países ocidentais para aumentar a pressão sobre o presidente bielorrusso.



Poucas horas antes do anúncio da sentença, Tikhanovskaya publicou um vídeo em que aparecia diante de uma parede decorada com desenhos dos filhos e uma foto do marido.



"Vou continuar a defender o homem que amo e que se tornou um líder para milhões de bielorrussos", afirmou.



Ela disse estar pronta "para o mais difícil, para o impossível", para acelerar seu reencontro.



- Acusações "imaginárias" -



"Considero que (as acusações) são imaginárias e com motivação política", afirmou no fim de maio Tikhanovsky em uma carta enviada à emissora alemã Deutsche Welle.



Nos últimos meses, a justiça bielorrussa já havia condenado dois importantes opositores: o ex-executivo do setor bancário e candidato à presidência Viktor Babariko e sua diretora de campanha, Maria Kolesnikova, com 14 e 11 anos de prisão respectivamente.



A sentença contra Tikhanovsky é a mais elevada pronunciada contra líderes da oposição.



A ONG Viasna afirma que Belarus tem atualmente 912 presos políticos.



União Europeia (UE), Estados Unidos e outros países ocidentais adotaram sanções contra as empresas bielorrussas e funcionários do regime de Lukashenko, que tem o apoio de Moscou, seu principal aliado.



No início de dezembro, o Ocidente voltou a anunciar sanções contra Minsk por ter orquestrado uma crise migratória em sua fronteira com a Polônia, como vingança e para desestabilizar a UE, algo que o regime nega.