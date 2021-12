Catástrofes naturais custarão US$ 250 bi em 2021, diz Swiss Re

Os custos das catástrofes naturais em 2021 chegam a cerca de US$ 250 bilhões - conforme uma primeira estimativa publicada nesta terça-feira pela resseguradora Swiss Re, o que representa um acréscimo de 24% face a 2020.



A fatura dessas catástrofes para as seguradoras está estimada em US$ 105 bilhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, relata a Swiss Re, em um comunicado.



Este é o quarto ano mais oneroso para as seguradoras desde 1970, devido às despesas geradas por desastres naturais, acrescenta a Swiss Re.



Em 2021, a catástrofe natural mais cara para as seguradoras foi a tempestade Ida, que provocou inundações em Nova York. Neste evento climático, o custo para as companhias de seguro variou de US$ 30 bilhões a US$ 32 bilhões.



As enchentes de julho registradas na Alemanha e na Bélgica, assim como nos países vizinhos, foram a catástrofe mais custosa na Europa, gerando US$ 40 bilhões em perdas econômicas e uma conta de US$ 13 bilhões para as seguradoras.



A essas catástrofes naturais, somam-se desastres e acidentes humanos, cujas perdas econômicas chegaram a US$ 9 bilhões (-38%). Nesta categoria, a fatura para as companhias de seguros foi de US$ 7 bilhões (-24%).



SWISS RE AG