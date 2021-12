'Feliz por estar vivo', diz vítima de tornado nos EUA após sete horas sob os escombros

Jemaryon Hart passou quase sete horas de angústia sob os escombros de uma fábrica de velas em Mayfield, Kentucky, devastada por um dos fortes tornados que atingiram os Estados Unidos na sexta-feira.



"Estou feliz por estar vivo", disse à AFP o jovem afro-americano de 21 anos, que trabalhava na fábrica da Mayfield Consumer Products havia apenas dez dias.



O homem já tinha trabalhado nesse mesmo edifício da pequena cidade, agora reduzida a quase nada após a passagem de um tornado histórico. O prédio é nada mais do que uma pilha de destroços que os socorristas removem cuidadosamente na esperança cada vez menor de encontrar sobreviventes.



Na sexta-feira à noite, contou Jemaryon Hart, "ouvimos o alarme e corremos para a zona de segurança, mas quando chegamos, de repente, já não tinha nada o que fazer". O tornado atingiu a construção e o teto desabou, prendendo os funcionários.



"Foi assustador, fiquei preso entre paredes, blocos de metal e madeira", explicou. "O tempo passava e o prédio continuava desabando. No começo eu conseguia me mexer um pouco, mas depois não deu mais, fui sendo comprimido."



"Eu tentei controlar minha respiração, mas para outros era impossível e eles entraram em pânico. Não dava para ver nada. Alguns desmaiaram, outros morreram", disse o sobrevivente.



- "Esperança" -



O jovem conseguiu tirar o celular do bolso e ligar para sua namorada grávida e sua mãe. "Isso me deu esperança e confiança para resistir, sobreviver e esperar pelo resgate", que aconteceu após sete horas, por volta das 3h40 da manhã.



Os primeiros socorristas, que chegaram uma hora após o início do tornado, demoraram muito para limpar os escombros. "O menor movimento errado teria nos esmagado", afirmou Hart.



Além dos ferimentos e dores nas pernas, o homem afirma ter lesões psicológicas. Um de seus jovens colegas morreu e ele não para de reviver seu calvário cada vez que se lembra daquele dia na fábrica. "As imagens ficam girando na minha cabeça. É muito difícil de controlar", disse.



O jovem também denunciou a falta de medidas de segurança por parte da direção da fábrica, que decidiu continuar o dia de trabalho apesar das advertências das autoridades.



A empresa agora pode ser investigada pela Justiça. "Se o que deveria ter sido feito para priorizar a segurança dos funcionários não foi feito, é isso o que eles merecem", declarou.