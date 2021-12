EUA e México avançam em Diálogo Econômico de Alto Nível

Os Estados Unidos e o México acordaram pautas de trabalho em cada um dos quatro pilares do Diálogo Econômico de Alto Nível (DEAN), reativado em setembro, informou nesta segunda-feira (13) o Departamento de Comércio americano.



No âmbito do Reconstruir Juntos, primeiro pilar do DEAN (HLED, na sigla em inglês), que busca fortalecer as cadeias de abastecimento, um grupo de trabalho vai identificar áreas de cooperação, estabelecerá as bases para elaborar uma lista de setores críticos e examinará as condições para aumentar os investimentos.



Estados Unidos e México têm a intenção de se reunirem mensalmente para impulsionar o grupo de trabalho.



A recuperação pós-pandemia tem tropeçado em uma crise na cadeia de suprimentos global, que puxa os preços para cima, provoca escassez de alguns produtos e congestionamentos nos portos.



Estes países se propõem, ainda, a tornar mais eficiente sua fronteira compartilhada "para facilitar o comércio e as viagens lícitas", por exemplo com melhorias nas passagens fronteiriças e na infraestrutura portuária, destaca o Departamento do Comércio.



Também querem abordar os contaminantes transfronteiriços e melhorar o acesso do México aos dispositivos médicos contra a covid-19, facilitando as importações.



O segundo pilar se concentra em promover o desenvolvimento no sul do México e da América Central. Para isso, os dois países buscam "promover atividades produtivas e projetos de investimento" em El Salvador, Honduras, Guatemala e sul do México.



Os dois governos acordaram um marco para iniciativas conjuntas, destinadas aos jovens e à agricultura ("Semeando Oportunidades") e cooperam no programa "Comunidades sustentáveis e prósperas" para aumentar a renda dos pequenos agricultores no sul do México.



O terceiro pilar consiste em assegurar as ferramentas para a prosperidade. Nesta área se concentração as redes de telecomunicações e as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) de nova geração.



Os dois governos planejam um diálogo de algo nível com o setor privado sobre a implementação de novas tecnologias no México e a construção de infraestrutura de redes TIC. Isso levaria a um mecanismo não vinculante que regeria a colaboração.



Além disso, têm a intenção de fortalecer a cibersegurança e cooperar para promover em nível digital o livre fluxo de dados e sua proteção.



O quarto pilar se concentra nas populações vulneráveis, como mulheres, jovens, indígenas e membros da comunidade LGTBIQ+. Para elas, promoverão uma campanha de conscientização, iniciativas para empresas dirigidas por membros destas comunidades, melhorias no acesso ao capital para seus negócios e formação.



Em setembro, os Estados Unidos e o México tiveram sua primeira reunião do DEAN desde 2016. Este encontro anual foi lançado em 2013, mas não foi realizado sob o mandato do ex-presidente americano Donald Trump.