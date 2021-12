Wall Street fecha em baixa, preocupada novamente com variante ômicron

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira (13), novamente preocupada com a variante ômicron do coronavírus, antes da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta terça e quarta-feira.



O Dow Jones fechou em queda de 0,89% a 35.650,95 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,39% a 15.413,28 unidades e o índice ampliado S&P; 500 caiu 0,91% a 4.668,97.



"Há de novo alguma inquietação sobre a variante ômicron, à medida que cada vez mais países registram casos", explicou Angelo Kourkafas, especialista em estratégia de investimentos da companhia Edward Jones.



A China anunciou nesta segunda o primeiro caso da ômicron detectado em Tianjin, nordeste do país, enquanto o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, registrou a primeira morte no Reino Unido provocada pela nova cepa.



"O S&P; estava em um nível recorde, portanto não há porque se preocupar após a onda de altas da semana passada", avaliou Kourkafas.



"Diria-se que a perspectiva de crescimento (da economia mundial) diminuiu" devido às possíveis consequências de um ressurgimento da pandemia, avaliou Jack Ablin, encarregado de investimentos da Cresset Capital.



Entre os valores do dia, os que se beneficiaram da distensão ligada à nova variante na semana passada foram atingidos em cheio, como as empresas de cruzeiros Carnival (-4,88%) e Norwegian (-4,41%), assim como as companhias aéreas como American Airlines (-4,94%) e United Airlines (-5,24%).



Alguns valores tecnológicos, como o especialista em placas gráficas Nvidia (-6,75%) e a fabricante de semicondutores AMD (-3,43%) fecharam em baixa, assim como a Uber (-2,56%).



Os fabricantes de automóveis também sofreram nesta segunda, com a General Motors registrando queda de 6,45% e a Ford, de 4,76%.



Enquanto isso, a Apple (-2,07%) não chegou por pouco aos 3 trilhões de dólares de capitalização em bolsa e a Tesla (-4,98%) caiu abaixo de um trilhão de dólares (a 970 bilhões de dólares).



A Pfizer (+4,59% a 55,20 dólares) beneficiou-se do anúncio da compra por 6,7 bilhões de dólares do laboratório Arena Pharmaceuticals.