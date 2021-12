Papa disposto a receber autores de relatório sobre pedofilia na Igreja francesa

O Papa Francisco disse estar "disposto" a receber os autores do devastador relatório sobre o abuso sexual de menores cometido por membros da Igreja na França, anunciou o presidente da Conferência Episcopal Francesa (CEF) nesta segunda-feira (13), após encontro com o pontífice.



"O Papa nos disse (...) que queria, em primeiro lugar, nos ouvir e estava totalmente à disposição para receber os membros da Comissão Independente de Abuso Sexual na Igreja (Ciase)", autores do chamado relatório Sauvé, disse o monsenhor Eric de Moulins, presidente da CEF.



"É necessário definir a data adequada", sublinhou o sacerdote durante uma conferência de imprensa realizada em Roma.



Em outubro, a comissão estimou que cerca de 216.000 menores foram vítimas de padres e religiosos na França entre 1950 e 2020, um número que sobe para 330.000 se os funcionários de instituições religiosas forem contados.



Os membros da Ciase seriam recebidos por Francisco no dia 9 de dezembro, mas a reunião foi adiada por motivos de agenda papal.



O abuso de menores é um assunto delicado que desencadeou uma grave crise na Igreja Católica francesa.



O Papa recebeu a delegação da Igreja francesa em audiência privada, para falar precisamente sobre o relatório Sauvé.



"Tivemos uma reunião de mais de uma hora, o tom era sério e fraterno", disse de Moulins.



"Nos ouviu com muita atenção, agradeceu" o nosso trabalho e "nos instou a seguir o caminho que iniciamos", acrescentou.



O papa argentino, que desde que foi eleito pontífice enfrentou escândalos de pedofilia na Igreja em muitos países, os convidou a "interpretar os acontecimentos do passado de acordo com a hermenêutica".



Esse método gerou polêmica em alguns setores, embora o pontífice tenha especificado que "a hermenêutica mudou, porque hoje conhecemos o sofrimento das vítimas, a magnitude do trauma. E isso, disse o papa, é um ponto importante", disse o bispo.



A reunião aconteceu uma semana após o pedido de Francisco de serem "cautelosos" ao "interpretar" o relatório francês.



"Quando esses tipos de estudos são realizados, devemos estar atentos à interpretação que fazemos", disse o papa aos repórteres, referindo-se ao contexto em que esses atos foram cometidos.



"O abuso de 100 anos atrás, 70 anos atrás, era brutalidade. Mas a forma como era vivida não é a mesma que é hoje", frisou.



No início de outubro, o papa expressou "vergonha" pelas revelações chocantes.