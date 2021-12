A Rússia vetou nesta segunda-feira (13) um projeto de resolução promovido por Níger e Irlanda no Conselho de Segurança das Nações Unidas que estabelece uma ligação genérica entre aquecimento global e segurança mundial, algo apoiado pela maioria dos membros da ONU.



O texto, que foi apoiado por 12 dos 15 membros do Conselho, pediu ao Secretário-Geral da ONU para integrar os riscos de segurança relacionados com o clima como um elemento central nas estratégias gerais de prevenção de conflitos da organização. A Índia, sem poder de veto, também votou contra, por não haver conexão entre as duas questões.