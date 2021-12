China informa 1º caso de ômicron

A China relatou seu primeiro caso da variante do coronavírus ômicron - informou a imprensa oficial na segunda-feira (13).



As autoridades da cidade de Tianjin (nordeste) confirmaram o caso em uma pessoa que chegou de um país não divulgado, segundo o jornal Tianjin Daily.



Em isolamento em um hospital, o paciente assintomático testou positivo para covid-19 na quinta-feira, e outros testes detectaram "a variante ômicron", de acordo com a mesma fonte.



O país mais populoso do mundo está em alerta máximo para possíveis surtos da doença, enquanto se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro.



A ômicron parece se espalhar mais rápido do que a variante delta. Isso reduz a eficácia das vacinas, mas, ainda assim, favorece os sintomas menos graves, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Primeiro país a registrar a covid-19, em dezembro de 2019, a China reduziu o número de novos casos do vírus, adotando rígidas restrições de fronteira, testes em massa e confinamentos seletivos.



Nas últimas 24 horas, o país registrou 101 casos de coronavírus, 21 deles importados, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.