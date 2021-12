Banco suíço UBS multado em EUR 1,8 bilhão por fraude fiscal

Um tribunal francês multou o banco suíço UBS em 1,8 bilhão de euros (US$ 2 bilhões) em uma decisão de apelação sobre a acusação de que a empresa ajudou residentes franceses a cometer fraude fiscal.



O banco levou o processo a um tribunal de apelação de Paris depois de ser multado em uma primeira decisão, de 2019, em 3,7 bilhões de euros.



"O UBS vai analisar esta decisão e todas as opções, inclusive" recorrer ao Tribunal de Cassação, reagiu o banco em um comunicado.



Julgada por outro lado, a filial francesa do UBS foi exonerada da acusação de cumplicidade em lavagem de dinheiro agravada, mas foi condenada por cumplicidade em incentivo bancário ilegal (aos seus clientes) a uma multa de 1,875 milhão de euros, contra 15 milhões em primeira instância.



Seis ex-líderes da instituição bancária também foram processados. Quatro foram condenados: Dieter Kiefer a um ano de prisão em suspenso e 300.000 euros de multa, Patrick de Fayet a um ano de prisão condicional e 200.000 euros de multa, Olivier Baudry e Philippe Wick a 6 meses de prisão em suspenso e 200.000 euros de multa.



UBS GROUP AG