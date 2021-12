Assassino tenta se passar por morto mas é detido na Índia

Um indiano foi preso pelo assassinato de um homem, cujo cadáver tentou fingir ser o seu para tentar fugir da Justiça - informou a polícia na segunda-feira (13).



Sudesh Kumar, que já havia sido acusado, mas ainda não julgado, pelo assassinato de sua própria filha em 2018. Ele foi solto sob fiança no ano passado, em meio à medida de aliviar prisões superlotadas durante a pandemia da covid-19.



Para evitar o julgamento pelo suposto assassinato de sua filha por fugir de casa, ele matou um pedreiro para se fazer passar por seu corpo, relatou a polícia.



O corpo da vítima, que vestia as roupas de Sudesh Kumar e tinha sua carteira de identidade, foi encontrado pela polícia no mês passado, em Ghaziabad, um subúrbio de Nova Délhi.



"O corpo estava parcialmente queimado, e seu rosto estava irreconhecível", disse o comissário de polícia Iraj Raja à AFP.



"Fomos à casa dele e pedimos à esposa que identificasse o corpo", disse o agente.



A mulher rapidamente reconheceu o corpo do marido.



"No entanto, não estávamos convencidos", acrescentou o funcionário, já que seu departamento havia recebido a informação de que Sudesh Kumar ainda estava vivo.



Na sexta-feira, Kumar foi preso na porta de sua casa.



Interrogado pela polícia, o homem confessou e foi acusado, junto com sua esposa, de assassinato, informou Raja.



Kumar entrou em contato com o pedreiro e o convidou para casa com a desculpa de fazer obras. Deu-lhe roupas em troca, embebedou-o e, depois, espancou-o até a morte.