O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, testou positivo para a covid-19 neste domingo (12) e foi posto em isolamento, com tratamento para sintomas leves, anunciou a Presidência em um comunicado.



Ramaphosa "está recebendo tratamento para sintomas leves de covid-19, depois de ter testado positivo hoje ao exame do vírus", disse a Presidência.



A nova variante ômicron da covid-19 foi detectada no mês passado na África do Sul, o país africano mais afetado pela pandemia.