Três membros do Hamas morrem em tiroteio em acampamento palestino no Líbano

Três membros do Hamas morreram neste domingo (12) por disparos no funeral de um membro do movimento islamita em um acampamento palestino perto de Tiro, no sul do Líbano, informou à AFP um responsável do grupo palestino.



Raafat al-Murra acusou "militantes do [movimento palestino rival] Fatah de disparar em direção à caravana funerária" de um palestino que morreu em uma explosão no mesmo campo de Burj al-Shemali na sexta-feira.



Um dos moradores do acampamento disse à AFP que neste domingo aconteceu um confronto armado após o tiroteio. Homens armados do Fatah e do Hamas já estavam mobilizados no setor antes dos disparos.



O Líbano acolhe mais de 192.000 refugiados palestinos, a maioria nos 12 acampamentos do país, segundo dados oficiais de 2020.



Em virtude de um acordo de longa duração, o exército libanês não entra nesses acampamentos, onde a segurança é responsabilidade das facções palestinas, que têm armas leves.



Nos últimos anos, esses acampamentos registraram ataques, assassinatos e confrontos de grupos rivais.



Uma forte explosão aconteceu na sexta-feira em um depósito em Burj al-Shemali, que deixou um morto.