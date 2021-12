Uma mulher morreu depois que seu carro foi arrastado por uma enchente no norte da Grécia, em um momento em que as inundações provocaram evacuações em todo o país.



Segundo uma brigada de bombeiros, a mulher foi encontrada inconsciente em uma torrente de água perto de Skotina Pieria.



As inundações pelas chuvas torrenciais durante o fim de semana provocaram evacuações em todo o país, bloqueios de estradas e danos em casas, colheitas e infraestruturas, principalmente no oeste da Grécia, mas também na região de Tessália e no nordeste.