Homens matam policial de escolta para vacinadores contra a poliomielite

Dois homens mataram neste domingo (12) um agente que escoltava um grupo de vacinadores contra a poliomielite no noroeste do Paquistão, o segundo incidente deste tipo em dois dias, informou a polícia.



O ataque na província de Khyber Pakhtunkhwa ocorreu depois que dois homens mataram outro policial que escoltava uma equipe de vacinação, um ato reivindicado pelos talibãs locais.



"Dois homens armados em uma moto abriram fogo contra o policial que estava escoltando duas mulheres membros da equipe de vacinação contra a polio da região de Sheikh Utar, matando-o no ato", disse à AFP o comandante do distrito de Tank, Sajad Khan.



O Paquistão é um dos dois países do mundo onde a polio continua sendo endêmica, mas este ano só registrou um caso, em relação aos 84 detectados em 2020, segundo a organização Global Polio Eradication Initiative.