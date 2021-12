Zuma lança livro para 'deixar as coisas claras' sobre seu mandato na África do Sul

O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, que deixou o poder por acusações de corrupção, lançou um livro neste domingo (12) com o objetivo de "deixar as coisas claras" sobre seu mandato.



Zuma, de 79 anos, foi obrigado a renunciar em 2018, envolvido em uma série de escândalos e atualmente uma comissão investiga a corrupção durante seus nove anos no poder.



A obra intitulada "Jacob Zuma fala" foi lançada depois que o ex-presidente foi libertado da prisão pelos seus problemas de saúde, enquanto cumpria uma sentença de 15 meses por se recusar várias vezes a comparecer diante da comissão que investiga a corrupção durante seu governo.



Um porta-voz de Zuma afirmou que o livro custa 19 dólares (16 euros) e que o preço chega a 62 (55 euros) se a edição estiver assinada pelo ex-presidente.