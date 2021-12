'Ataque' contra unidade policial no Equador deixa um agente morto e outro ferido

Um policial morreu e outro ficou ferido após um "ataque com armas grandes" registrado neste domingo (12) contra uma instalação policial na província equatoriana de Esmeraldas, no noroeste do país e fronteiriça com Colômbia, informou a instituição.



"A Polícia Nacional do Equador condena e rejeita o atentado com armas grandes contra servidores policiais", publicou a entidade em um comunicado e informou que "infelizmente deixou um policial morto e outro ferido".



Acrescentou que o incidente ocorreu contra uma Unidade da Polícia Comunitária (UPC), localizada no bairro La Guacharaca, ao sul da capital provincial Esmeraldas, sem revelar mais detalhes.



Esmeraldas é uma das nove províncias equatorianas em estado de exceção, declarado pelo presidente Guillermo Lasso desde 18 de outubro devido ao aumento da criminalidade vinculada ao narcotráfico.