Conta do Twitter de primeiro-ministro indiano é invadida por hackers de criptomoedas

A conta do Twitter do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, foi hackeada neste domingo (12), com uma mensagem que afirmava que seu país havia adotado o bitcoin como moeda de curso legal, informou seu gabinete.



Modi é o líder político ativo mais popular do mundo na rede social. Mais de 73 milhões de pessosas seguem sua conta principal.



O tuíte, que foi rapidamente apagado, anunciava que o governo indiano havia comprado oficialmente 500 bitcoins e estava "em processo de distribuí-los a todos os residentes". Depois, divulgava um link para um golpe.



O chefe de governo tuitou depois que sua conta havia sido hackeada e que a mensagem foi apagada rapidamente.



É a segunda vez que a conta do Twitter de Modi é invadida. No ano passado, alguns tuítes pediam às pessoas que doassem para um fundo falso contra o coronavírus.