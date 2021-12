Tornados matam mais de 70 no Kentucky e causam devastação

O governador do Kentucky declarou estado de emergência depois que um tornado provocou destruição ao longo de uma área de 320 quilômetros (foto: Brett Carlsen/Getty Images/AFP)



Vários tornados causaram estragos em cinco estados da Região Central dos Estados Unidos, deixando 70 mortos apenas no Kentucky, e destruindo um depósito da Amazon em Illinois, onde aproximadamente 100 pessoas ficaram presas, nessa sexta-feira (10/12).

A cidade de Mayfield, no Oeste do Kentucky, foi o "marco zero" da tempestade e se transformou num cenário de "devastação maciça". Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que quarteirões inteiros da cidade foram arrasados, com casas e edifícios destruídos, estruturas de metal retorcidas, árvores caídas e escombros espalhados pelas ruas.

"Tínhamos certeza de que perderíamos mais de 50 moradores no Kentucky. Agora, tenho certeza de que esse número supera os 70 e, na verdade, pode acabar ultrapassando os 100 antes do fim do dia", disse o governador do estado, Andy Beshear.

Segundo o governador, o tornado arrasou tudo o que encontrou em seu caminho por 320 quilômetros pelo estado. O maior tornado que já atingiu os EUA foi registrado em 1925, no Missouri. A tempestade percorreu 352 quilômetros, deixando 695 mortos.

Moradora de Bowling Green, no Kentucky, observa o cenário de destruição em seu bairro provocado pelas tempestades (foto: Gunnar Word / AFP)

No Arkansas, pelo menos uma pessoa morreu quando um tornado "praticamente destruiu" uma casa de repouso para idosos em Monette, segundo um funcionário do condado.

Além dos prejuízos em Arkansas e Kentucky, diversas cidades dos estados do Missouri e Tennessee também sofreram danos com a passagem dos tornados.





BIDEN O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tuitou que estes fenômenos haviam causado uma "tragédia inimaginável" na Região Central do país e prometeu toda a ajuda federal necessária.

Lori Wooton estava na casa de sua filha na localidade de Dawson Springs, no Kentucky, a cerca de 110 quilômetros de Mayfield, quando um tornado se formou com uma rapidez assustadora.

"No princípio, apenas ouvimos a chuva", disse Wooton à emissora CNN. "De repente, era algo muito forte, como um trem", acrescentou. “Não parece que durou muito. Três ou quatro segundos, e logo desapareceu. No entanto, quando saímos e começamos a ver os danos, não podíamos acreditar.”

Imagens dos últimos tornados exibidas pelos canais de notícias americanos mostravam cones de nuvens escuras varrendo o chão, iluminados por relâmpagos intermitentes.

Cerca de 200 mil lares no Kentucky e Tennessee ficaram sem eletricidade, segundo o site PowerOutage, que monitora os "apagões" nos Estados Unidos.

Outra tempestade afetou um centro de distribuição da Amazon em Edwardsville, no estado de Illinois, destruindo um terço do depósito e deixando presos em seu interior aproximadamente 100 trabalhadores que faziam o turno da noite.

A polícia de Edwardsville disse que "há confirmação de mortes", mas não detalhou quantas. A imprensa local menciona duas mortes.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e pelos canais de televisão americanos mostravam como grande parte do teto do depósito da Amazon em Edwardsville foi arrancado pelo tornado e uma de suas paredes desabou.

Enquanto isso, no Arkansas, aproximadamente 20 pessoas ficaram presas depois que um tornado atingiu uma residência para idosos, segundo a mídia local.Um oficial do condado de Craighead, Marvin Day, disse aos canais de televisão locais que os socorristas conseguiram retirar os idosos do local, mas que a estrutura estava "bastante destruída".

No Tennessee, ao menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados com as tempestades, segundo um encarregado da Defesa Civil. Cientistas alertam que as mudanças climáticas estão fazendo com que as tempestades sejam cada vez mais poderosas e frequentes, o que gera uma ameaça crescente para as áreas onde os eventos climáticos extremos são comuns. (France-Presse)