Ao menos seis pessoas morreram no colapso de um depósito da Amazon em Illinois, informaram os bombeiros neste sábado (11), elevando a 80 o número de mortos em uma série de tornados devastadores nos Estados Unidos.



"Identificamos 45 pessoas que conseguiram sair com segurança do prédio, uma foi enviada por via aérea para ser tratada em um hospital regional e houve seis falecidos", disse à imprensa James Whiteford, chefe dos bombeiros da cidade de Edwardsville.