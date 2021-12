Principal diplomata dos EUA para Europa viajará para Ucrânia e Rússia

A subsecretária de Estado dos Estados Unidos para Europa, Karen Donfried, viajará na próxima semana para Ucrânia e Rússia para falar da mobilização das tropas russas na fronteira entre ambos os países, anunciou o Departamento de Estado neste sábado (11).



Donfried estará em Kiev e Moscou de segunda-feira até quarta, para se reunir com altos funcionários do governo "e para reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia", acrescentou.



A subsecretária Donfried "insistirá na possibilidade de realizar progressos diplomáticos para encerrar o conflito no Dombas", no leste da Ucrânia, "aplicando os acordos de Minsk", afirmou a diplomacia americana em um comunicado.



Esses acordos, concluídos em 2015 para acabar com o conflito entre o governo ucraniano e os separatistas pró-Rússia, nunca foram respeitados.



Estados Unidos, Otan, os países europeus e a Ucrânia acusam a Rússia de concentrar tropas com o objetivo de uma possível invasão no país vizinho, o que o Kremlin nega.



Depois de uma videoconferência com o presidente russo Vladimir Putin nesta semana, Joe Biden ameaçou a Rússia com sanções em caso de ataque à Ucrânia.



Apesar de as tensões permanecerem altas, os dois líderes decidiram encarregar suas equipes a reuniões de monitoramento para ver se é possível uma desescalada diplomática.



A visita de Karen Donfried será, portanto, um primeiro passo nessa direção.