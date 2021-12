Junta militar do Mali lança consulta 'crucial' para a transição

A junta militar do Mali lançou neste sábado (11) uma consulta nacional que considera "crucial" e uma etapa prévia para as eleições e o retorno dos civis ao poder, embora muitas organizações tenham anunciado um boicote.



O objetivo do Congresso Nacional da Refundação é coletar conselhos para as reformas necessárias em um país que vive desde 2012 sob uma insurreição separatista e extremista e que foi palco de dois golpes de Estado militar em agosto de 2020 e maio de 2021.



Em um discurso esta semana, o chefe da junta (e presidente da transição), o coronel Assimi Goita, descreveu o Congresso como "um evento precursor do processo de renascimento do nosso país".



Essas reuniões começaram neste sábado a nível local, afirmou à AFP Diarra Raky Talla, vice-presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT), que mantém o poder legislativo.



Na capital Bamako esta consulta vai acontecer por dois dias a partir de 22 de dezembro. O processo terminará com um Congresso nacional de 27 a 30 de dezembro.