Biden minimiza taxas de aprovação baixas em entrevista a Jimmy Fallon

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou na sexta-feira (10) sua primeira aparição em um programa de late-night televisivo desde sua chegada ao cargo para promover seu plano de infraestruturas e minimizar suas baixas taxas de aprovação.



A aparição de Biden no programa da NBC do apresentador Jimmy Fallon é a primeira deste tipo de programa de um presidente desde Barack Obama e chega em pleno esforço da Casa Branca para exaltar o plano aprovado recentemente para renovar as infraestruturas.



Apesar dessa aprovação, as taxas de aprovação do presidente caíram até 40%, devido em parte ao golpe provocado pela inflação.



Ao ser questionado pelo apresentador Jimmy Fallon se presta atenção nessas pesquisas, Biden respondeu: "Bom, ainda não".



"Estou brincando. Prestava atenção quando estava na faixa do 60, mas agora que estou nos 40, não presto atenção", disse, despertando risadas do público.



A aparição de Biden por videoconferência acontece depois que seu antecessor Donald Trump recusou todos os convites dos populares late-night das televisões americanas.



Obama usou frequentemente os programas dirigidos por apresentadores como Fallon, Jimmy Kimmel ou Stephen Colbert para falar com uma grande audiência.



Fallon abriu o programa brincando que iriam "discutir sobre economia, o plano de infraestruturas e analisar os dois primeiros episódios de 'Sex and The City'".



Também fez uma piada sobre a inflação, explicando que havia perguntado ao presidente o quão animado estava por participar do programa em uma escala de zero a dez.



"Disse dez, mas seis sem inflação", brincou.



Durante a conversa, Biden abordou seu programa de reformas sociais e ambientais bilionário, pediu aos americanos para se vacinarem contra o coronavírus e garantiu que a inflação vai parar de subir.



No final da entrevista, Fallon foi convidado para jantar na Casa Branca.