Novas apreensões de anfetaminas no Líbano e na Síria

As autoridades sírias e libanesas anunciaram neste sábado (11) a apreensão de duas cargas diferentes destinadas a exportar comprimidos de captagon, droga à base de anfetaminas, depois que realizaram várias apreensões desta substância nas últimas semanas.



A polícia libanesa declarou ter "frustrado uma tentativa de contrabando de quatro milhões de pílulas de captagon" escondidas em uma carga de café com destino à Arábia Saudita, passando pela Jordânia.



A droga foi encontrada após uma busca feita esta semana em Bir Hasán, um bairro da periferia sul de Beirute, segundo um comunicado da polícia.



As forças de ordem detiveram no aeroporto de Beirute um libanês e um sírio suspeitos de dirigirem a operação.



Em outra operação, as autoridades sírias afirmaram que apreenderam "centenas de milhares" de pílulas de captagon na região de Daraa (sul), informou a agência de notícias oficial SANA, que anunciou a prisão de várias pessoas.



O captagon é uma anfetamina obtida de um antigo medicamento psicotrópico, segundo o Observatório Francês de Drogas e Vícios (OFDT).



Este organismo afirma que são fabricados principalmente no Líbano e provavelmente também na Síria e no Iraque e são vendidos na Arábia Saudita.