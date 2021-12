Talibãs matam policial no Paquistão após fim da trégua

Um agente morreu e outro ficou ferido neste sábado (11) no Paquistão, quando escoltavam uma equipe de vacinação contra a poliomelite, em um ataque reivindicado pelos talibãs locais, um dia após o fim de um cessar-fogo, anunciou a polícia.



Dois homens em uma moto atiraram nos policiais que acompanhavam duas mulheres que queriam vacinar algumas crianças no distrito de Tank, na província de Khyber Pakhtunkhwa (noroeste).



"Os agressores abriram fogo de forma indiscriminada, matando um policial e ferindo outro", declarou à AFP Sajad Khan, policial do distrito.



Os autores do crime fugiram, disse outro responsável da policial local, Kamal Shah, confirmando o ataque.



Na sexta-feira, os talibãs locais encerraram uma trégua estabelecida por meio da mediação dos talibãs afegãos, acusando o governo de violar os termos do acordo.



Os insurgentes reivindicaram o ataque em um comunicado de seu porta-voz Muhamad Khurasani e declararam um saldo de dois mortos.



Os talibãs paquistaneses, um movimento diferente dos novos governantes do Afeganistão, mas que é inspirado na mesma ideologia e com uma longa história em comum, mergulharam o Paquistão em um período de intensa violência após sua formação em 2007.



Sete anos depois da repressão militar do grupo, Islamabad luta atualmente para impedir seu retorno, impulsionado pela vitória dos islâmicos radicais do outro lado da fronteira.