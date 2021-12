EUA: tornado em Kentucky deixa ao menos 50 mortos e rastro de destruição

Tornado deixou rastro de destruição em Kentucky (foto: AFP)

Ao menos 50 pessoas morreram em Kentucky na passagem de um tornado, declarou neste sábado (11) o governador do estado, Andy Beshear, em um momento em que várias regiões dos Estados Unidos estão afetadas por tempestades.



Várias cidades de Kentucky foram devastadas pelo fenômeno.





"Acredito que há mais de 50 mortos em Kentucky (...) provavelmente entre 70 e 100 (mortos), é devastador", disse em entrevista coletiva.

Segundo o MetSul, é a pior onda de tornados em uma década nos EUA.



A queda do teto de uma fábrica de velas deixou um grande número de vítimas na cidade de Mayfield, afirmou o governador.



"Antes de meia-noite (de sexta-feira), declarei estado de emergência", afirmou Beshear.





As tempestades deixaram vítimas e danos em vários estados do sudeste e centro-sul dos Estados Unidos na sexta-feira.Funcionários da Amazon estavam presos em um posto de distribuição da empresa que ficou devastado no dia anterior em Illinois, segundo as autoridades e a mídia, que menciona que poderia haver 100 pessoas no local.Outra pessoa morreu em Arkansas, segundo a imprensa.No Tennessee, ao menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados com as tempestades, segundo um responsável pela gestão de emergências citado pela imprensa local.