Wall Street fecha em alta e S&P 500 bate novo recorde, apesar da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (10), com o S&P; registrando um novo recorde, apesar dos dados da inflação nos Estados Unidos.



O Dow Jones fechou em alta de 0,60% a 35.970,99 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,73% a 15.630,60 unidades, e o S&P; 500 fechou com um novo máximo de 4.712,02 pontos, em alta de 0,95%.



Wall Street esperava com ansiedade os dados da inflação nos Estados Unidos, publicados antes da abertura, que estiveram em linha com o esperado pelos analistas e não causaram abalos no mercado.



"Enquanto as coisas estiverem dentro das previsões, o mercado terá tempo suficiente para digeri-las" antes da sua publicação, resumiu Art Hogan, da National Securities.



A inflação em 12 meses até novembro situou-se em um nível máximo em 39 anos nos Estados Unidos, impulsionada principalmente pelos preços da energia.



A alta dos preços alcançou 6,8% em novembro passado em comparação com o mesmo mês de 2020, depois de registrar 6,3% em outubro, segundo o índice de preços ao consumidor (CPI), publicado nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.



Trata-se do maior nível de inflação desde 1982. E os americanos continuam pagando mais caro por tudo, da comida à roupa, passando pelos automóveis, a gasolina, os produtos eletrônicos ou as passagens de avião.



Entre os valores do dia, o banco digital brasileiro Nubank, voltou a se destacar, após ter começado a ser cotado na quinta-feira em Wall Street, e nesta sexta-feira teve outro dia de alta com lucro de 14,71% a 11,85 dólares por ação, levando esta start-up fundada há 8 anos a uma capitalização de 54 bilhões de dólares aproximadamente, muito acima dos bancos brasileiros tradicionais negociados na bolsa de Nova York, como Bradesco (34 bilhões de dólares) ou Itaú (37 bilhões de dólares).



As empresas tecnológicas tiveram uma sessão positiva, com ganhos para Microsoft (+2,83%), Tesla (+1,32%) e Alphabet (+0,38%), assim como para a Apple (+2,80%), que beirou os 3 bilhões de dólares de capitalização, um valor jamais alcançado por uma empresa negociada na bolsa.