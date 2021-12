Suíça aprova vacina anticovid da Pfizer para crianças a partir dos 5 anos

A agência suíça de medicamentos, Swissmedic, aprovou nesta sexta-feira (10) a imunização contra a covid-19 de crianças a partir dos cinco anos com a vacina de RNA mensageiro da Pfizer-Biontech, Comirnaty.



"Os resultados dos testes clínicos mostram que a vacinação é segura e eficaz" para as crianças de 55 a 11 anos, que até agora não podiam ser vacinadas, segundo a Swissmedic.



A Comirnaty é aplicada em duas doses de 10 microgramas com três semanas de intervalo, "o que corresponde a um terço da dose aplicada em adolescentes e adultos", destaca a Swissmedic.



Um teste clínico "ainda em curso com mais de 1.500 participantes mostra que esta vacina contra a covid-19 previne quase por completo as patologias graves causadas pelo vírus SARS-CoV-2 em crianças de 5 a 11 anos", informou a agência suíça.



Até agora, apenas crianças maiores de 12 anos podiam ser vacinadas.



Ao dar luz verde à vacinação de crianças a partir dos 5 anos, a Suíça se soma a Portugal, Itália, Grécia e Espanha.



Canadá e Estados Unidos, assim como Israel e Chile, também autorizaram a vacinação de crianças a partir desta idade.



