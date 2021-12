Explosão em campo de refugiados palestinos no Líbano deixa feridos

Uma forte explosão ocorreu nesta sexta-feira (10) em um depósito de armas e munições em um campo de refugiados palestinos no Líbano, de acordo com uma fonte militar libanesa. O número de feridos ainda é desconhecido.



A explosão aconteceu perto de uma mesquita no campo de Burj al-Shemali, nos arredores de Tiro, no sul do país, informou a fonte.



A explosão ocorreu em um depósito de munições mantido por militantes do grupo islâmico Hamas próximo a lojas de alimentos, acrescentou.



Um oficial palestino negou a presença de armas ou munições nos depósitos e afirmou que cilindros de oxigênio explodiram.



De acordo com residentes do campo, os bombeiros seguem lutando para apagar o grande incêndio.



Maha, uma das refugiadas, disse que ouviu uma primeira explosão seguida por uma cascata de explosões secundárias.



Várias ambulâncias entraram no campo e o exército libanês fez a segurança do perímetro, de acordo com um fotógrafo da AFP.



Por um acordo de longa data, o exército libanês não entra nos campos, deixando a segurança interna para as facções palestinas.



O Líbano acolhe mais de 175.000 refugiados palestinos em 12 campos do país, de acordo com os números oficiais de 2020, que são inferiores às estimativas, que apontam para 500.000 refugiados.