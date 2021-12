Morre aos 78 anos, Michael Nesmith, guitarrista dos The Monkees

Michael Nesmith, guitarrista, cantor e compositor que ficou famoso com a banda The Monkees, morreu nesta sexta-feira (10) aos 78 anos, informou seu empresário.



"É com profunda tristeza que anuncio a morte de Michael Nesmith. Compartilhamos tantas viagens e projetos juntos nestes 30 anos, culminando com uma turnê de despedida dos Monkees que terminou há apenas algumas semanas", escreveu Andrew Sandoval no Twitter.



Nesmith, que nasceu em 30 de dezembro de 1942 no Texas, morreu de "causas naturais" em sua casa na Califórnia, de acordo com a imprensa americana, citando um comunicado de sua família.



The Monkees, um grupo clássico de pop rock com quatro integrantes, foi originalmente concebido em 1965 para um programa de televisão que ganhou dois Emmy Awards e, em 1967, vendeu mais que os Beatles e os Rolling Stones.



Músicas como "Daydream Believer", "I'm a Believer" e "Last Train to Clarksville" lideraram as paradas de popularidade, embora os quatro músicos tenham recebido algumas críticas por serem considerados uma imitação dos Beatles, que alguns anos antes tinham invadido na cultura pop americana.



Entre 1966 e 1970, a banda lançou nove álbuns e se separou depois disso, mas voltou em várias combinações ao longo dos anos.



Cada membro da banda era caracterizado por uma personalidade. Nesmith era considerado o Monkee introspectivo.



"Meu coração está partido", tuitou Micky Dolenz, o único membro da formação original dos Monkees que ainda está vivo.



"Perdi um querido amigo e parceiro. Agradeço muito por termos conseguido passar os últimos meses fazendo o que mais gostamos, cantando e sorrindo", acrescentou o ex-baterista do grupo, publicando também uma foto dos dois se abraçando.



Dolenz e Nesmith participaram da turnê de despedida "The Monkees Farewell Tour" entre setembro e novembro deste ano por várias cidades americanas.



Peter Tork e Davy Jones, o baixista e vocalista da banda, faleceram em 2019 e 2012.



