Peru exige certificado de vacina anticovid em lojas, bancos e aeroportos

Shopping centers, bancos supermercados, aeroportos, restaurantes e outros locais públicos fechados começaram a exigir nesta sexta-feira (10) no Peru o certificado de vacinação contra a covid-19 a todas as pessoas que quiserem entrar nestes locais.



Funcionários do Ministério da Saúde e dos municípios fiscalizaram as principais áreas comerciais de Lima e outras cidades para verificar o cumprimento desta medida, que visa a reduzir os contágios em um país duramente castigado pela pandemia.



"Há algumas normas que precisam ser cumpridas para impedir que esta covid, que tanto nos castigou, continue se espalhando pelo país", declarou o ministro da Saúde, Hernando Cevallos, à rádio RPP.



Para entrar em lojas ou dependências de instituições públicas, deve-se mostrar obrigatoriamente o certificado de vacinação em papel ou no celular.



Setenta e um por cento dos peruanos apoiam a medida, enquanto 27% não concordam, segundo o instituto de pesquisas Datum. Os locais que infringirem esta norma não serão sancionados por enquanto, mas em breve serão estabelecidas multas, alertaram funcionários públicos.



Além disso, o certificado é exigência para entrar em aeroportos e embarcar em voos nacionais e internacionais, embora quem não estiver vacinado poderá viajar ao apresentar um exame PCR negativo pelo menos 72 horas antes.



Os passageiros de ônibus interestaduais também terão que exibir o certificado, mas o mesmo não será exigido em ônibus e micro-ônibus urbanos, nem no metrô de superfície de Lima.