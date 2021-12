Jay-Z defende os caubóis negros do western 'The Harder They Fall'

O rapper, produtor e executivo americano Jay-Z disse na quinta-feira (9) que seu novo filme western, "The Harder They Fall", aposta em corrigir ideias equivocadas estabelecidas no gênero como a de que todos os caubóis eram brancos.



O astro da música produz o drama da plataforma de streaming Netflix, protagonizado por Idris Elba e Regina King, acompanhados por um elenco de atores negros.



Embora clássicos do gênero em Hollywood, como a icônica "Trilogia dos Dólares", do diretor italiano Sergio Leone, peça fundamental do chamado "Spaghetti Western" - com Clint Eastwood no papel principal e música do falecido maestro italiano Ennio Morricone -, deixem de fora muitas minorias, o diretor deste filme, Jeymes Samuel, garante que um em cada quatro caubóis históricos eram negros.



"Tem muita gente que gostaria que essa história não fosse revelada", afirmou Jay-Z em coletiva de imprensa virtual.



Além de contar uma história divertida, "a cereja do bolo" do filme é mostrar aqueles que foram ignorados nos típicos westerns de Hollywood, dominados por personagens brancos, acrescentou.



O filme mostra caubóis negros, indígenas e foragidos como Nat Love, Rufus Buck e Cherokee Bill, muitos dos quais viveram em diferentes locais e momentos históricos, e que poderiam nunca ter se conhecido.



Mas o produtor, marido da diva pop Beyoncé, disse que trabalhar em uma abordagem mais documental teria "afastado as pessoas" e reduzido o impacto do filme.



"Se você o apresenta como uma história fictícia, mas deixa algumas coisas ali (...) acho que a música [também] funciona muito bem nisso", disse.



"Você só ouve a música, sintoniza, gosta do ritmo, e toda essa informação começa a entrar na tua alma sem que você note (...) É o que gosto em 'The Harder They Fall'", disse.



O rap e a narrativa estão entrelaçados no filme e ambos funcionam muito bem "como fios condutores", acrescentou Jay-Z, destacando o impacto de algumas letras na trama.



Jay-z comentou que muitos westerns de Hollywood incluem referências que não correspondem à realidade, como o poncho de Eastwood na famosa trilogia.



Em "The Harder They Fall", a trilha sonora traz uma ampla gama de influências, incluindo o astro do reggae Barrington Levy.



"Quando você ouve Barrington Levy, pensa, 'Bom, isso não é música do velho oeste'. Mas a melodia italiana em 'Oklahoma' também não era!", destaca.



NETFLIX