'Efeito imediato': CEO que demitiu 900 pelo Zoom é afastado da empresa

O CEO da empresa norte-americana Better.com, Vishal Garg (foto: Divulgação)

O CEO da empresa norte-americana Better.com, Vishal Garg, que na semana passada demitiu 900 funcionários por uma reunião pelo Zoom, foi afastado da empresa.





A decisão foi anunciada por e-mail para os funcionários nesta sexta-feira (10/12). No e-mail, obtido pelo site Vice, o conselho da companhia diz que Vishal "vai ser afastado com efeito imediato". A frase é a mesma usada por ele quando demitiu quase mil funcionários em uma reunião que durou menos de três minutos.

"Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido", disse o CEO na reunião.





No comunicado, a empresa ainda diz ter contrato um consultoria para fazer uma análise de liderança. "Temos muito trabalho a fazer e esperamos que todos possam voltar a focar em nossos clientes e apoiar uns aos outros para continuar a construir uma grande empresa e uma empresa da qual possamos nos orgulhar", finaliza o e-mail.





Vishal Garg já tinha se desculpado pela maneira que agiu depois da repercussão da demissão. Em nota, divulgada na terça-feira (7/12), ele admitiu que errou e que faltou respeito com os funcionários. "Quero me desculpar pela maneira como lidei com as dispensas na semana passada. Eu falhei em mostrar o respeito e apreço adequados pelos indivíduos que eram afetados e por suas contribuições para a Better.com. Tenho a responsabilidade de realizar as demissões, mas ao comunicá-las, errei na execução", disse.