França e Espanha anunciam preparativos para 50º aniversário da morte de Pablo Picasso

Os governos de França e Espanha decidiram criar uma comissão bilateral para organizar o 50º aniversário da morte do pintor Pablo Picasso em 2023, anunciou o gabinete do primeiro-ministro francês nesta sexta-feira (10).



"Por ocasião do aniversário de 50 anos de sua morte em abril de 2023, França e Espanha estão trabalhando juntas para organizar uma série de eventos culturais ao longo de dois anos", explica o comunicado conjunto emitido pelo Hôtel Matignon, a residência oficial do premier.



Pablo Picasso, cuja obra marcou a pintura do século XX, nasceu em outubro de 1881 em Málaga, Espanha, e morreu em Mougins, na Riviera Francesa (sudeste), em 8 de abril de 1973.



"As autoridades francesas e espanholas celebram a participação de mais de trinta instituições de prestígio" nos projetos de exposições, eventos e colóquios, afirma o comunicado.



Museus de Espanha, França, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Mônaco participam dos preparativos. As entidades incluem o Museu do Prado, os museus Picasso de Barcelona, Málaga e Paris, o MoMa em Nova York e o Kunstmuseum na Basileia.



"A comissão bilateral trabalhará com as instituições culturais envolvidas no desenvolvimento de numerosos projetos", indica o texto.



Picasso participou dos movimentos artísticos de vanguarda na Europa, sendo cofundador do cubismo, que expressou através de pinturas, cerâmicas, gravuras e ilustrações, além de cenografias e figurinos.



Seu trabalho é objeto de constantes exposições em todo o mundo, e cinco de suas pinturas ultrapassaram o valor de 100 milhões de dólares em leilões internacionais nos últimos anos.