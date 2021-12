Costa do Marfim será produtor de petróleo 'importante' em 2023, afirma seu presidente

O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, afirmou nesta sexta-feira (10) que seu país será um produtor "importante" de petróleo a partir de 2023, após a descoberta em setembro de campos de hidrocarbonetos que serão explorados pela empresa italiana Eni.



"A exploração começará nos próximos meses. A partir de 2023-2024, Costa do Marfim será um produtor de petróleo a um nível importante", disse o chefe de Estado, devido à assinatura dos acordos com a gigante do petróleo italiana.



Elogiando a rapidez com a qual o governo da Costa do Marfim deu sinal verde ao projeto, o CEO da Eni, Claudio Descalzi, confirmou que "a primeira produção deste campo" acontecerá em 2023.



A Costa do Marfim havia anunciado em setembro uma "descoberta importante" de petróleo e gás natural em suas costas ao leste do país.



O potencial deste campo chamado "Ballena" é alto: de 1,5 bilhão a 2 bilhões de barris de petróleo bruto e de 1,8 bilhão a 2,4 bilhões de pés cúbicos de gás associado.



Até agora, a Costa do Marfim é um modesto produtor de hidrocarbonetos, com cerca de 30.000 barris por dia. Resta saber qual parte corresponderá ao país africano na exploração do petróleo.