México confirma 95 guatemaltecos feridos em acidente rodoviário fatal

Noventa e cinco guatemaltecos estão entre os migrantes feridos em um acidente na quinta-feira em uma rodovia no sul do México, que deixou 54 mortos de cinco nacionalidades, informou a Guarda Nacional nesta sexta-feira(10).



Além dos 95 guatemaltecos há mais dez feridos: um de Honduras, outro do México, um do Equador, três da República Dominicana e quatro cuja nacionalidade não foi determinada, disse o general Luis Rodríguez Bucio.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacou em sua entrevista coletiva matinal que "a maioria" dos mortos é da Guatemala e que uma das vítimas, cuja nacionalidade não especificou, é de 16 anos.



Rodríguez indicou que entre os feridos há dez menores guatemaltecos e hondurenhos. Ele informou ainda que cerca de 160 pessoas viajavam no caminhão que se acidentou no estado de Chiapas e que o motorista fugiu. A empresa proprietária do veículo tem sede no México, afirmou.



Segundo Rodríguez, as primeiras investigações indicam que os migrantes haviam entrado "há vários dias" pela fronteira com a Guatemala e se encontravam em abrigos administrados por traficantes de pessoas.



A Secretaria de Proteção Civil de Chiapas informou anteriormente que os mortos e feridos são da Guatemala, Honduras, Equador, República Dominicana e México, sem especificar quantos de cada país.