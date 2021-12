A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu nesta sexta-feira(10) que tribunais federais contestem uma lei do Texas altamente restritiva sobre o aborto, sem suspender sua aplicação.



A decisão remove as barreiras processuais que até agora impediram os juízes federais de bloquear a legislação estadual, apesar de violar a jurisprudência da corte suprema.



O texto, em vigor desde 1º de setembro, proíbe as mulheres no Texas de fazerem um aborto após seis semanas de gestação, enquanto a alta corte garante o direito de interromper a gravidez durante os dois primeiros trimestres de uma gravidez.