Um homem suspeito de estar relacionado com o atentado de 1º de janeiro de 2017 em uma casa de festas de Istambul foi preso nesta sexta-feira (10) no Quirguistão, informaram os serviços de segurança deste país da Ásia Central.



"Foi estabelecido que o detido estava envolvido em um ataque terrorista importante (contra) uma das casas de festa de Istambul, no qual morreram 39 cidadãos de 18 países", informou o comitê estatal de Segurança Nacional em um comunicado.