Camelos são eliminados de concurso de beleza por terem botox injetado

Um concurso de beleza para camelos na Arábia Saudita foi afetado nesta semana por um escândalo: dezenas desses animais foram desclassificados, após descobrirem que injetaram botox.



Com prêmios de até 66 milhões de dólares, o festival do rei Abdelaziz, um evento anual enraizado na tradição beduína, recebe donos de gado de todo o Golfo.



A forma e o tamanho dos lábios, do pescoço e da corcunda são os principais critérios de beleza para determinar os melhores camelos, em um concurso que vai durar até meados de janeiro em um deserto ao nordeste de Riade.



"Quarenta e três camelos foram desclassificados por fazer trapaça", informou a agência de notícias saudita SPA na quinta-feira. Acrescentou que foram detectados casos de trapaça após o exame físico e médico dos camelos, particularmente durante sua passagem pelas máquinas de raio X.



Não é a primeira vez que os organizadores do concurso desclassificam camelos que receberam botox ou foram submetidos a cirurgias estéticas, mas essa edição apresenta o maior número de desclassificações registradas desde o lançamento do concurso, há seis anos.



Em 2018, 14 camelos foram eliminados da competição.



"As autoridades insistem que os camelos se apresentem em sua forma natural", disse à AFP um responsável do festival, que pediu anonimato. Na sua opinião, as operações de estética sofridas pelos animais deveriam ser consideradas maus-tratos.



"Os infratores enfrentam fortes sanções e não terão direito de participar de futuros concursos", acrescentou.