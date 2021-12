Talibãs do Paquistão se recusam a estender o cessar-fogo

O Talibã paquistanês anunciou que não renovará o cessar-fogo de um mês que terminou na quinta-feira(9), surpreendendo Islamabad que esperava uma extensão da trégua.



O Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), diferente do Talibã afegão mas inspirado na mesma ideologia, realizou inúmeros ataques sangrentos no país desde seu início, em 2007.



Enfraquecido pelas intensas operações do exército, o grupo recuperou suas forças no último ano, obrigando Islamabad a entrar em negociações pela primeira vez desde 2014, com a mediação de seus pares afegãos.



Em um comunicado transmitido na noite de quinta-feira, o TTP acusou o governo do Paquistão de violar os termos do cessar-fogo, ao deixar de libertar alguns de seus combatentes e assassinar outros.



"Agora, cabe ao povo paquistanês decidir quem não respeita o acordo, se é o Tehreek-e-Taliban ou o exército paquistanês", disse o TTP em um comunicado.



"Não é possível, nas atuais circunstâncias, prorrogar o cessar-fogo", acrescentou.



Dois funcionários paquistaneses - um do governo e um de segurança - e um comandante do TTP, sob anonimato, afirmaram à AFP que ambas as partes concordaram em retomar a trégua e que as autoridades paquistanesas libertaram mais de cem membros da TTP como demonstração de confiança.



"Os membros de nossa equipe de negociação receberam garantias de que o cessar-fogo seria prorrogado. Portanto, ficamos surpresos com a declaração da TTP", disse o funcionário do governo à AFP.



"A maior parte dos nossos negociadores queria estender o cessar-fogo e continuar as negociações para a libertação dos combatentes do TTP, mas alguns dirigentes do grupo colocaram fim à trégua", explicou o membro do TTP.



Criado em regiões tribais no noroeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, o TTP matou dezenas de milhares de civis paquistaneses e muitos membros das forças de segurança em menos de uma década.



Uma grande operação militar do exército paquistanês em 2014 o expulsou da área.



O grupo foi enfraquecido por ataques de drones americanos e divisões internas devido a alianças com o Estado Islâmico (EI), mas recuperou sua força em 2020, sob uma nova liderança que uniu dez facções dissidentes.