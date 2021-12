Atriz mexicana Carmen Salinas morre aos 82 anos

A atriz mexicana Carmen Salinas, veterana estrela das telenovelas e do cinema, faleceu na quinta-feira aos 82 anos, informou sua família.



"Com profunda dor, comunicamos que a atriz Carmen Salinas faleceu em 9 de dezembro de 2021", afirmou a família em um comunicado.



Salinas, 82 anos, havia sido internado há um mês em um hospital da Cidade do México devido a uma hemorragia cerebral, causada por hipertensão, que a deixou em coma desde então.



Nascida em 5 de outubro de 1939, Salinas era um rosto conhecido da televisão, com participação em novelas como 'María la del Barrio' (1996), protagonizada por Thalía, 'Abrázame muy fuerte' (2001) ou 'Cuando el amor manda' (2013).



Também participou de filmes mexicanos de sucesso como 'Danzón' (1991), 'Todo el poder' (1999) e da produção americana Chamas da Vingança, protagonizada por Denzel Washington.