Croácia cumpre os requisitos para entrar no espaço Schengen

Os ministros do Interior da União Europeia concordaram nesta quinta-feira (9) que a Croácia cumpre os critérios para fazer parte do espaço Schengen, um avanço fundamental para que o país entre neste espaço de livre circulação de pessoas.



Embora a Croácia tenha aderido à União Europeia em 2013, é um dos cinco países-membro que ainda não faziam parte do espaço Schengen, formado por 22 países do bloco, além da Islândia, Suíça e Noruega, pelos quais é possível viajar sem um passaporte.



O país dos Bálcãs, o mais novo membro da UE, quer ter acesso a esta área, mas os outros parceiros queriam ter a certeza de que cumpre os requisitos para partilhar informações policiais e proteger as fronteiras externas.



Depois de uma reunião ministerial em Bruxelas, os países-membro anunciaram que a Croácia reúne todas as condições necessárias para se tornar membro do espaço Schengen, embora a decisão final de adesão será tomada posteriormente.



"Este é apenas o primeiro passo para a Croácia entrar no espaço Schengen. Acho que outros passos se seguirão em rápida sucessão", disse Ales Hojs, o ministro esloveno que liderou a reunião em Bruxelas.



